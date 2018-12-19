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Принц Уильям не может простить отцу детские психологические травмы

Конфликты и непонимания между родителями и детьми были и есть во все времена и, как оказалось, от них не застрахованы даже члены монарших семей. Британский принц Уильям, старший сын принца Чарльза и Дианы Спенсер, так и не смог простить отцу психологические травмы, нанесённые в детском возрасте.

Принц Уильям не может простить отцу детские психологические травмы

Принцесса Диана до сих пор является для британских подданных эталоном стиля и красоты, а история её жизни известна практически каждому жителю планеты. Ни для кого не секрет, что супруг принцессы изменял ей до брака и во время брака и траура. Буквально через год после смерти законной супруги он уже знакомил своих сыновей - принцев Уильяма и Гарри со своей возлюбленной Камиллой Паркер-Боулз.

Вот только если младший сын смог простить отцу измены матери и его любовницу, а в последующем новую супругу, то принц Уильям так и не смог «переступить» через свои детские обиды. С одной стороны поведение принца Чарльза можно оправдать навязанным браком на Диане Спенсер. Известно, что всю жизнь он любил свою подругу Камиллу Паркер-Боулз, но так и не получил разрешения на брак с ней и вынужден был жениться на выбранной для него претендентке.

Принц Уильям не может простить отцу детские психологические травмы

Брак не заставил Чарльза смириться с положением, он примерно выполнял на людях свою роль, а сам тайком посещал любовницу. Именно этого и не может простить отцу принц Уильям – обмана матери и игры на публику. Возможно, пройдёт ещё несколько лет и детские обиды забудутся, а, возможно и нет…



 
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Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 10:21

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