Принц Уильям не может простить отцу детские психологические травмы





Принцесса Диана до сих пор является для британских подданных эталоном стиля и красоты, а история её жизни известна практически каждому жителю планеты. Ни для кого не секрет, что супруг принцессы изменял ей до брака и во время брака и траура. Буквально через год после смерти законной супруги он уже знакомил своих сыновей - принцев Уильяма и Гарри со своей возлюбленной Камиллой Паркер-Боулз.Вот только если младший сын смог простить отцу измены матери и его любовницу, а в последующем новую супругу, то принц Уильям так и не смог «переступить» через свои детские обиды. С одной стороны поведение принца Чарльза можно оправдать навязанным браком на Диане Спенсер. Известно, что всю жизнь он любил свою подругу Камиллу Паркер-Боулз, но так и не получил разрешения на брак с ней и вынужден был жениться на выбранной для него претендентке.Брак не заставил Чарльза смириться с положением, он примерно выполнял на людях свою роль, а сам тайком посещал любовницу. Именно этого и не может простить отцу принц Уильям – обмана матери и игры на публику. Возможно, пройдёт ещё несколько лет и детские обиды забудутся, а, возможно и нет…