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Бывшая девушка Дмитрия Дмитренко Ксения наложила на него порчу

Экс-возлюбленная звезды реалити-шоу «Дом-2» Дмитрия Дмитренко Ксения наложила на него порчу.

Как стало известно, бывшие влюбленные расстались не очень хорошо, поэтому девушка решила отомстить Дмитрию и обратилась за помощью к черной магии.

Бывшая девушка Дмитрия Дмитренко Ксения наложила на него порчу

На днях репортерам удалось пообщаться с близкими знакомыми Дмитренко, которые рассказали много интересного о прошлой жизни одного из самых рейтинговых участников «Дома-2».

По словам друзей Дмитрия, со своей бывшей избранницей Ксенией Дмитренко познакомился во Владивостоке. Брюнетка так же, как и Ольга Рапунцель, не была простой девушкой, поэтому почти сразу же завоевала сердце звезды реалити-шоу.

Бывшая девушка Дмитрия Дмитренко Ксения наложила на него порчу

Знакомым и родным Дмитренко Ксения никогда не нравилась, ведь девушка то и дело заявляла, что является тарологом и экстрасенсом, а также очень серьезно начала заниматься эзотерикой.

По мнению близкого друга Дмитрия Александра, Ксения навела на парня порчу, и именно поэтому жизнь Дмитренко такая неспокойная. Оказывается, что после их расставания брюнетка затаила на парня обиду и постоянно следила за его страничками в социальных сетях.

Бывшая девушка Дмитрия Дмитренко Ксения наложила на него порчу

На сегодняшний день Ксения по-прежнему одинока и лишь иногда обзаводится новым ухажером, но только таким, у которого есть много денег. К слову, сам участник телепроекта «Дом-2» по-прежнему отказывается общаться с журналистами на тему прошлой его жизни и прошлых отношений.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:14

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