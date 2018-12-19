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Власти китайского города Ланфан запретили Рождество

Власти китайского города Ланфан запретили жителям праздновать один из самых популярных праздников - Рождество в общественных местах. В частности, это касается организаций, где "пропагандируется религия".

Власти китайского города Ланфан запретили Рождество

Согласно постановлению, запрет касается любой рождественской атрибутики, а особенно, проведения акций и других мероприятий, имеющих отношение к празднику.

Документ появился в Сети, где его распространили юзеры социальной сети Weibo. В нем указывается, что правоохранителям необходимо проводить усиленное патрулирование, запрещать выставлять на улицах рождественские елки, санта-клаусов и другие праздничные украшения.

Власти уверены, что празднование древнего христианского праздника является религиозной пропагандой. Именно поэтому под строжайшим запретом уличные торжества, концерты и другие действия, проводимые в честь рождения божественного младенца.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 09:58

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