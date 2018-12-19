Власти китайского города Ланфан запретили Рождество





Согласно постановлению, запрет касается любой рождественской атрибутики, а особенно, проведения акций и других мероприятий, имеющих отношение к празднику.Документ появился в Сети, где его распространили юзеры социальной сети Weibo. В нем указывается, что правоохранителям необходимо проводить усиленное патрулирование, запрещать выставлять на улицах рождественские елки, санта-клаусов и другие праздничные украшения.Власти уверены, что празднование древнего христианского праздника является религиозной пропагандой. Именно поэтому под строжайшим запретом уличные торжества, концерты и другие действия, проводимые в честь рождения божественного младенца.