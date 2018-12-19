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Mazda увеличила ноябрьские продажи в России на 19%

Компания Mazda увеличила ноябрьские продажи на авторынке России на 19 процентов. За год популярность марки возросла на 23 процента.
Mazda увеличила ноябрьские продажи в России на 19%

Дилеры Mazda сообщают, что в ноябре их продажи продолжили расти, поднявшись на 19 процентов, по сравнению с осенью прошлого года. Автомобили марки купили 3 тысячи россиян, а за весь год удалось реализовать 28 тысяч единиц. На сегодняшний день доля Mazda на отечественном рынке составляет 1,7 процента, хотя в 2017 была 1,6, согласно статистке АЕБ.

Бестселлером считается внедорожник CX-5, который удалось продать почти 2,5 тысячи раз. Таким образом, в ноябре рост популярности кроссовера составил 24 процента, а за 2018-й в целом - 19 процентов, ведь автомобиль приобрели почти 20 тысяч владельцев.

Модель заслуженно попала в рейтинг 25 самых успешных на отечественном рынке машин, оказавшись на 19 месте. Напомним, что автоконцерн в будущем году готовит к выходу новую Mazda 3, которую показали на выставке в Лос-Анджелесе.

Завод Владивостока Mazda Sollers запустил сборку седана Mazda 6, вышедшего на российский рынок 1 декабря. Стоимость автомобиля варьируется от 1,4 млн руб. до 2,1 млн руб. за топовую комплектацию.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 09:47

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