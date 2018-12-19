Ясновидящая Галина Янко предрекла ухудшение здоровья Армена Джигарханяна
Многие звёзды российского шоу-бизнеса уже получили свои предсказания на предстоящий год от специалистов видения будущего. Ясновидящая и таролог Галина Янко не обошла вниманием великого актёра Армена Борисовича Джигарханяна, здоровье которого в последнее время оставляет желать лучшего, и увидела постепенное ухудшение состояния артиста.
Армен Борисович Джигарханян в этом немало поволновал своих поклонников частыми госпитализациями и, как следствие, редкими появлениями на публике. Экстрасенс Галина Янко говорит, его здоровье очень пошатнул скандальный развод с украинской пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской.
В предстоящем году ясновидящая увидела продолжение болезненного состояния Джигарханяна, частые головные боли, проблемы с сердцем и ногами. Новогодние и рождественские праздники пройдут у актёра в кругу друзей и знакомых, принося только позитивные эмоции и подвинув болезнь на второй план.
Экстрасенс предупредила, видит чёткое постепенное снижение жизненной линии Армена Борисовича, поэтому во избежание неожиданных рецидивов рядом с ним постоянно должны находиться врачи или человек, который сможет оказать необходимую первую помощь. Она порекомендовала актёру меньше обращать внимание на негатив и не усугублять и без того не сильно хорошее состояние сердца и сосудов.
Армен Борисович Джигарханян в этом немало поволновал своих поклонников частыми госпитализациями и, как следствие, редкими появлениями на публике. Экстрасенс Галина Янко говорит, его здоровье очень пошатнул скандальный развод с украинской пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской.
В предстоящем году ясновидящая увидела продолжение болезненного состояния Джигарханяна, частые головные боли, проблемы с сердцем и ногами. Новогодние и рождественские праздники пройдут у актёра в кругу друзей и знакомых, принося только позитивные эмоции и подвинув болезнь на второй план.
Экстрасенс предупредила, видит чёткое постепенное снижение жизненной линии Армена Борисовича, поэтому во избежание неожиданных рецидивов рядом с ним постоянно должны находиться врачи или человек, который сможет оказать необходимую первую помощь. Она порекомендовала актёру меньше обращать внимание на негатив и не усугублять и без того не сильно хорошее состояние сердца и сосудов.