Ученые: Из-за глобального потепления на планете будет климат как в Дубае





Последний доклад представителей Межправительственной группы экспертов по изменению климата доказывает то, что даже в случае повышения мировой температуры на полградуса возникает угроза наступления катастрофических последствий.Примером в докладе ученых из МГЭИК послужил Дубай. Один из богатейших городов мира демонстрирует образец помещений, оборудованных системой климат-контроль, в том числе жилые дома с дополнительными крытыми проходами.В Дубае лето длится со средины весны и до средины осени, а температура при высокой влажности достигает 48 градусов. Подобные условия делают пребывание на улице даже на протяжении пары минут невыносимым. Жители города не проводят лишнего времени на воздухе, большую часть дня они тратят в торговых и развлекательных центрах, других помещениях и автомобилях.Ученые подчеркнули, что по прогнозам при наступление глобального потепления проживание в жарких регионах планеты станет невозможным. Это обусловливается тем, что, скорее всего, в этих местах наступит устойчивая засуха. По заявлению экспертов, в регионах, подверженных ураганам, ситуация сложится не лучшим способом. Подобные причины приведу к массовой миграции людей и вымиранию животного мира.