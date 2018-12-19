Двое из трех россиян ностальгируют по временам Советского союза
Эксперты-социологи заявили, что каждые двое из трех россиян ностальгируют по временам Советского союза. Результаты актуального опроса «Левада-центра» обусловлены, кроме прочих причин, негативной реакций общества на пенсионную реформу, считают специалисты.
Общее количество россиян, сожалеющих о распаде СССР, достигло максимума за последние десять лет. Год назад этот показатель составлял 58%, а самый высокий показатель за минувшее десятилетие не превышал 61%. И только в нынешнем году число ностальгирующих по советской эпохе достигло 66%.
В этом числе подавляющее большинство составили люди старше 55 лет, но эксперты констатируют, что подобное мнение все чаще выражают и представители молодежи возрастом от 18 до 24 лет.
Общее количество россиян, сожалеющих о распаде СССР, достигло максимума за последние десять лет. Год назад этот показатель составлял 58%, а самый высокий показатель за минувшее десятилетие не превышал 61%. И только в нынешнем году число ностальгирующих по советской эпохе достигло 66%.
В этом числе подавляющее большинство составили люди старше 55 лет, но эксперты констатируют, что подобное мнение все чаще выражают и представители молодежи возрастом от 18 до 24 лет.
Общество / Главные новости
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 09:04