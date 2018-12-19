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Ксения Бородина в Instagram рассказала, как ей трудно не есть после полуночи

Ведущая скандального телепроекта "Дом-2" Ксения Бородина только недавно рассказывала, как она активно худеет к Новому году.

И вот накануне Ксюша опять в Instagram пожаловалась поклонникам, что утром нормально поесть не может, да и не хочет, а вечером её так и тянет съесть что-то "вредное".

Ксения Бородина в Instagram рассказала, как ей трудно не есть после полуночи

Хоть фанаты её фигурой восторгаются, но Ксения не очень довольна и желает к праздникам привести себя в более лучшую форму. Правда, вот с нормальным режимом питания у неё проблемы.

Ксения Бородина в Instagram рассказала, как ей трудно не есть после полуночи

Многочисленные фанаты согласились с Бородиной и отметили, что тоже есть утром не могут. Также многие подтвердили, что вечерами их тоже тянет к холодильнику.

Кстати, в публикации жена Курбана Омарова сообщает, что по хронотипу человека она типичная и ярко выраженная "сова". Девушка спрашивает у своих подписчиков, а много ли тут таких?



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:11

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