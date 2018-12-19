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Загадочные "глаза" в небе над Швецией вызвали большой интерес интернет-пользователей

В середине декабря на YouTube-канале MrMBB333 появился видеоролик с запечатлённым загадочным явлением в небе Швеции. Над одним из местных храмов местные жители сделали снимки огромных «небесных глаз», о природе появления которых теперь спорят конспирологи и интернет-пользователи.

Загадочные "глаза" в небе над Швецией вызвали большой интерес интернет-пользователей

Жители Швеции вспоминают, похожее явление уже фиксировали в небе страны. Тогда оно стало предвестником природного катаклизма и кроме красоты и загадочности не принесло ничего хорошего шведам. Многие боятся, новое явление может сулить новые проблемы и испытания, хотя, возможно, в этот раз это просто красивая оптическая иллюзия.

Очевидцы необычного явления, успевшие снять его на камеры, утверждают, «небесные глаза» напомнили им огромное насекомое, смотрящее на землю с большой высоты. Многие рассматривают явление как «божий знак», указывающий на какое-то скорое событие.


Конспирологи строят свои версии о природе появления «глаз» в небе Швеции. Существует версия, что это следствие испытаний американскими военными климатического оружия. Другая версия предполагает, ничего конспирологического в необычном явлении нет, просто странная оптическая иллюзия, возможно, спровоцированная погодными условиями или другими природными факторами.



 
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Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 09:16

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