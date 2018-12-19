Тимур Родригес зачитал классный рэп, приглашая всех желающих на благотворительный спектакль

«Отлично зачитал! Тот случай, когда маркетинг просто космос», - одобрительно откликнулся один из подписчиков Веры Брежневой.

Сидя за рулем авто, Тимур Родригес бодро и складно обратился к зрителям с призывом сделать хотя бы одно доброе дело в уходящем году. А для этого нужно посетить в грядущее воскресенье спектакль «Стиховаренье», в котором, кстати, он сам тоже принимает участие.Выступление Родригеса вызвало позитивную реакцию фолловеров, которые поспешили выразить свое восхищение и музыкальными способностями шоу мена, и его заразительным оптимизмом.