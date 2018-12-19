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Тимур Родригес зачитал классный рэп, приглашая всех желающих на благотворительный спектакль

Известный шоумен Тимур Родригес зачитал рэп, приглашая всех желающих посетить благотворительный спектакль в Театре наций. Небольшой ролик с искрометным выступлением Родригеса выложила в Instagram певица Вера Брежнева с восхищенным комментарием «Тимур красавчик!».

Тимур Родригес зачитал классный рэп, приглашая всех желающих на благотворительный спектакль

Сидя за рулем авто, Тимур Родригес бодро и складно обратился к зрителям с призывом сделать хотя бы одно доброе дело в уходящем году. А для этого нужно посетить в грядущее воскресенье спектакль «Стиховаренье», в котором, кстати, он сам тоже принимает участие.

Выступление Родригеса вызвало позитивную реакцию фолловеров, которые поспешили выразить свое восхищение и музыкальными способностями шоу мена, и его заразительным оптимизмом.

«Отлично зачитал! Тот случай, когда маркетинг просто космос», - одобрительно откликнулся один из подписчиков Веры Брежневой.



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 08:34

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