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Наталья Сергунина: за три месяца приложение «Иду в музей» скачали более четырех тысяч раз

Специалисты ДИТ г. Москвы, столичного Депкультуры и Музея космонавтики в сентябре представили собственную разработку в виде мобильного приложения под названием «Иду в музей». Это технологическое решение предоставляет возможность своим пользователям в виртуальном формате изучать экспозиции Музея космонавтики и Дома-музея академика Сергея Королева. Об этом пишет сайт столичного мэра.
Наталья Сергунина: за три месяца приложение «Иду в музей» скачали более четырех тысяч раз

С момента пилотного запуска приложение действовало исключительно в стенах самих музеев. Однако, как рассказала замградоначальника мегаполиса Наталья Сергунина, была одобрена инициатива столичных жителей, предложивших предоставить доступ к контенту вне зависимости от местонахождения пользователя. Теперь «ходить» на экскурсии «Профессия космонавт» и «Дом-музей» можно даже из собственного дома.

По словам Натальи Сергуниной, в настоящее время приложение было скачано уже более 4000 раз. В перспективе подобного рода технологические решения могут быть применены и в отношении других столичных музеев.



 
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Культура
Добавил: Роман Сегодня, 08:33

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