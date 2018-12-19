Наталья Сергунина: за три месяца приложение «Иду в музей» скачали более четырех тысяч раз





С момента пилотного запуска приложение действовало исключительно в стенах самих музеев. Однако, как рассказала замградоначальника мегаполиса Наталья Сергунина, была одобрена инициатива столичных жителей, предложивших предоставить доступ к контенту вне зависимости от местонахождения пользователя. Теперь «ходить» на экскурсии «Профессия космонавт» и «Дом-музей» можно даже из собственного дома.По словам Натальи Сергуниной, в настоящее время приложение было скачано уже более 4000 раз. В перспективе подобного рода технологические решения могут быть применены и в отношении других столичных музеев.