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Ольга Бузова начинает новое шоу и держит его в секрете

Ведущая, писательница, дизайнер одежды и певица Ольга Бузова, по всей вероятности, хочет попробовать себя в новой сфере.

Правда, девушка пока не признается, в какой именно.

Ольга Бузова начинает новое шоу и держит его в секрете

Оля уже не раз меняла амплуа: из участницы "Дома-2" она через многие перевоплощения переквалифицировалась в певицу. Но Бузовой и этого мало: девушка не останавливается и хочет штурмовать новые вершины.

Злые языки поговаривают, что это всё от боязни растерять своих поклонников. Вот и клепает Бузова новые проекты один за одним. И не важно, что это проекты-однодневки, и массового интереса не вызывают.

Ольга Бузова начинает новое шоу и держит его в секрете

В Stories своего Instagram знаменитость выложила публикацию, где заявила, что готовится к очередному шоу, но сам проект держит в тайне. Звезда напрямую заявила, что "сольника ей мало", и она хочет двигаться дальше.

Антураж снимка подсказывает, что Оля решила заняться танцами. Тем более, что рядом с ней стоит педагог-хореограф Юлия Целишева. Хейтеры уже удивились этому событию и отметили, что "деревянная Буратина" танцевать не сможет.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 09:00

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