Марина Александрова рассказала о жизни в коммунальной квартире
Успешная российская актриса театра и кино Марина Александрова в одном из интервью рассказала о непростом, но весёлом детстве и юности, проведённых в питерской коммунальной квартире. Как оказалось артистка с аристократичной внешностью жила далеко не в шикарных апартаментах в окружении блеска и роскоши, а в одиннадцатиметровой комнате, не имея и сантиметра личного пространства.
Марина Александрова родилась в семье советского офицера Андрея Пупенина и методиста отдела аспирантуры Ирины Пупениной. Как и практически все семьи военных они долгие годы переезжали из города в город, пока, наконец, не осели в Санкт-Петербурге.
Как вспоминает актриса, условия жизни были далеки от роскошных, семья ютилась на небольшой жилплощади, а сама Александрова даже не могла хранить дома арфу, на которой училась играть, и оставляла её дома у преподавателя. Тем не менее, далёкие годы детства и юности оставили много тёплых воспоминаний.
Александрова помнит, как на большие праздники все семьи из коммуналки собирались на общей кухне, вместе веселились, а детвора пела колядки и получала за это конфеты. Теперь Марину Александрову практически не испугаешь небольшими жилищными неудобствами, детство, прожитое в коммунальной квартире, закалило её характер и научило с достоинством переживать трудности.
Марина Александрова родилась в семье советского офицера Андрея Пупенина и методиста отдела аспирантуры Ирины Пупениной. Как и практически все семьи военных они долгие годы переезжали из города в город, пока, наконец, не осели в Санкт-Петербурге.
Как вспоминает актриса, условия жизни были далеки от роскошных, семья ютилась на небольшой жилплощади, а сама Александрова даже не могла хранить дома арфу, на которой училась играть, и оставляла её дома у преподавателя. Тем не менее, далёкие годы детства и юности оставили много тёплых воспоминаний.
Александрова помнит, как на большие праздники все семьи из коммуналки собирались на общей кухне, вместе веселились, а детвора пела колядки и получала за это конфеты. Теперь Марину Александрову практически не испугаешь небольшими жилищными неудобствами, детство, прожитое в коммунальной квартире, закалило её характер и научило с достоинством переживать трудности.