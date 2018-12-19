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Марина Александрова рассказала о жизни в коммунальной квартире

Успешная российская актриса театра и кино Марина Александрова в одном из интервью рассказала о непростом, но весёлом детстве и юности, проведённых в питерской коммунальной квартире. Как оказалось артистка с аристократичной внешностью жила далеко не в шикарных апартаментах в окружении блеска и роскоши, а в одиннадцатиметровой комнате, не имея и сантиметра личного пространства.

Марина Александрова рассказала о жизни в коммунальной квартире

Марина Александрова родилась в семье советского офицера Андрея Пупенина и методиста отдела аспирантуры Ирины Пупениной. Как и практически все семьи военных они долгие годы переезжали из города в город, пока, наконец, не осели в Санкт-Петербурге.

Как вспоминает актриса, условия жизни были далеки от роскошных, семья ютилась на небольшой жилплощади, а сама Александрова даже не могла хранить дома арфу, на которой училась играть, и оставляла её дома у преподавателя. Тем не менее, далёкие годы детства и юности оставили много тёплых воспоминаний.

Марина Александрова рассказала о жизни в коммунальной квартире

Александрова помнит, как на большие праздники все семьи из коммуналки собирались на общей кухне, вместе веселились, а детвора пела колядки и получала за это конфеты. Теперь Марину Александрову практически не испугаешь небольшими жилищными неудобствами, детство, прожитое в коммунальной квартире, закалило её характер и научило с достоинством переживать трудности.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 08:52

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