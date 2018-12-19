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Антон Гусев заявил, что никакого суда от Феофилактовой не боится

Конфликт бывших звезд «Дома-2» Антона Гусева и Евгении Феофилактовой в самом разгаре, и сейчас молодой мужчина заверяет всех, что не имеет отношения ни к бренду GUSEV, ни к самому магазину, а в ответ на угрозы экс-супруги заявил, что никаких судов не боится.

Гусев объяснил, что к нему не должно быть никаких вопросов, так как магазин не его и даже не его бывшей жены. Магазин вообще называется «Карина», а GUSEV владельцы написали, чтобы привлечь покупателей.

Антон Гусев заявил, что никакого суда от Феофилактовой не боится

Антон не отрицает, что будет присутствовать на открытии магазина и поддержать его прилетит нынешняя супруга Виктория Романец, но считает, что к нему не должно быть никаких претензий.

Антон Гусев заявил, что никакого суда от Феофилактовой не боится

«Разборки» с магазином Антон Гусев оставил Феофилактовой, но уверен, что претензий никаких не возникнет, так как владельцы бутика не используют ни бирки, ни бренд. При этом бывший домовец заявил, что ему совсем не интересно, что Евгения подает на кого-то в суд, и этот факт Антона не волнует.

Антон Гусев заявил, что никакого суда от Феофилактовой не боится

Общение Гусева с Феофилактовой ограничивается ребенком и его будущим, а в целом в их отношениях нет никакого негатива.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:41

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