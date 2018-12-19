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Виктория Боня раскритиковала новый законопроект об алиментах

Бывшая участница популярного реалити-шоу "Дом-2", а ныне модель и блогер Виктория Боня в последнее время часто высказывается на различные социальные темы.

Вот и накануне девушка дала свою оценку законопроекту, который предусматривает в случае развода супругов выплату алиментов родителю, с кем остаются дети.

Виктория Боня раскритиковала новый законопроект об алиментах

Вика убеждена, что этот закон может привести к отказу многих представителей сильной половины человечества от официальных браков. Боня прямо заявила, что идея Национального родительского комитета ей не нравится.

Сам проект взяли из зарубежного опыта, к примеру, в Италии или в Соединённых Штатах муж или жена после развода обязаны содержать вместе с ребёнком супруга, у которого этот ребёнок остается.

Виктория Боня раскритиковала новый законопроект об алиментах

Виктория прямо заявила, что российскому менталитету такой закон не годится. В результате российские мужчины просто перестанут жениться, опасаясь выплачивать огромные деньги и ребёнку, и бывшей жене в случае развода.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:12

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