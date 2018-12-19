Вячеслав Мясников вместе с Андреем Рожковым покидает «Уральские пельмени»

В недавнем времени многочисленная армия поклонников «Уральских пельменей» была огорчена известием о том, что их любимая команда начала распадаться. В совместных выступлениях коллектива прекратили участвовать Вячеслав Мясников, Андрей Рожков и Юлия Михалкова. Более того, первые двое юмористов запустили собственный проект «Ваши пельмени» и начали обособленно давать концерты.Однако в сердцах фанатов все же теплилась надежда, что шоумены оставили творческое объединение не навсегда.Теперь же Вячеслав Мясников опубликовал в Instagram пост, который расставил все точки над і. Вначале он пригласил всех желающих на свое выступление в Ростове-на-Дону. Затем артист сообщил, что отныне он и Андрей Рожков гастролируют отдельно, и ждать их выступления на одной сцене с другим составом нет смысла, поскольку их «там не будет». Кроме того, он отметил, что в другом составе также «ещё кое-кого не будет», намекая, по всей видимости, на Юлию Михалкову.Реакция подписчиков на эту новость была вовсе не радостной. Они выразили сожаление о том, что старый состав распался, и призвали участников объединиться вновь. Некоторые фолловеры поинтересовались у знаменитости, в чем же кроется причина распада коллектива, однако пока что их вопросы остались без ответа.