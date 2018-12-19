Вячеслав Мясников вместе с Андреем Рожковым покидает «Уральские пельмени»
Вячеслав Мясников, участник популярной комик-группы «Уральские пельмени», опубликовал в своем микроблоге в социальной сети Instagram видеоролик, в комментарии к которому дал понять, что он и еще некоторые артисты покидают комедийное шоу. Речь идет об Андрее Рожкове и, скорее всего, Юлии Михалковой.
В недавнем времени многочисленная армия поклонников «Уральских пельменей» была огорчена известием о том, что их любимая команда начала распадаться. В совместных выступлениях коллектива прекратили участвовать Вячеслав Мясников, Андрей Рожков и Юлия Михалкова. Более того, первые двое юмористов запустили собственный проект «Ваши пельмени» и начали обособленно давать концерты.
Однако в сердцах фанатов все же теплилась надежда, что шоумены оставили творческое объединение не навсегда.
Теперь же Вячеслав Мясников опубликовал в Instagram пост, который расставил все точки над і. Вначале он пригласил всех желающих на свое выступление в Ростове-на-Дону. Затем артист сообщил, что отныне он и Андрей Рожков гастролируют отдельно, и ждать их выступления на одной сцене с другим составом нет смысла, поскольку их «там не будет». Кроме того, он отметил, что в другом составе также «ещё кое-кого не будет», намекая, по всей видимости, на Юлию Михалкову.
Реакция подписчиков на эту новость была вовсе не радостной. Они выразили сожаление о том, что старый состав распался, и призвали участников объединиться вновь. Некоторые фолловеры поинтересовались у знаменитости, в чем же кроется причина распада коллектива, однако пока что их вопросы остались без ответа.
В недавнем времени многочисленная армия поклонников «Уральских пельменей» была огорчена известием о том, что их любимая команда начала распадаться. В совместных выступлениях коллектива прекратили участвовать Вячеслав Мясников, Андрей Рожков и Юлия Михалкова. Более того, первые двое юмористов запустили собственный проект «Ваши пельмени» и начали обособленно давать концерты.
Однако в сердцах фанатов все же теплилась надежда, что шоумены оставили творческое объединение не навсегда.
Теперь же Вячеслав Мясников опубликовал в Instagram пост, который расставил все точки над і. Вначале он пригласил всех желающих на свое выступление в Ростове-на-Дону. Затем артист сообщил, что отныне он и Андрей Рожков гастролируют отдельно, и ждать их выступления на одной сцене с другим составом нет смысла, поскольку их «там не будет». Кроме того, он отметил, что в другом составе также «ещё кое-кого не будет», намекая, по всей видимости, на Юлию Михалкову.
Реакция подписчиков на эту новость была вовсе не радостной. Они выразили сожаление о том, что старый состав распался, и призвали участников объединиться вновь. Некоторые фолловеры поинтересовались у знаменитости, в чем же кроется причина распада коллектива, однако пока что их вопросы остались без ответа.