Оксану Акиньшину в неожиданном образе сравнили одновременно с Гурченко, Агузаровой и Суинтон

Для фотосъемки Оксана Акиньшина использовала необычный мейкап. Визажист осветлил ее и без того светлую кожу лица, а также заретушировал брови, из-за чего они стали практически не видны. Артистка была одета в платье пастельных тонов и полушубок с длинным ворсом такого же цвета.Поклонники положительно отнеслись к эксперименту знаменитости. В своих комментариях они написали слова, что она «роскошная» и «шикарная леди». Также, по мнению одних фолловеров, Оксана Акиньшина стала похожа на Людмилу Гурченко, по мнению других - на Жанну Агузарову, по мнению третьих – на Тильду Суинтон.