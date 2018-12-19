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Оксану Акиньшину в неожиданном образе сравнили одновременно с Гурченко, Агузаровой и Суинтон

Актриса Оксана Акиньшина любит удивлять своих поклонников необычными поступками. Недавно она опубликовала в своем микроблоге в социальной сети Instagram фото, на котором предстала в неожиданном образе. Почитатели не сразу поняли, что на снимке запечатлена их любимица. В своих комментариях они сравнили ее со многими известными личностями: Людмилой Гурченко, Жанной Агузаровой и Тильдой Суинтон.


Оксану Акиньшину в неожиданном образе сравнили одновременно с Гурченко, Агузаровой и Суинтон

Для фотосъемки Оксана Акиньшина использовала необычный мейкап. Визажист осветлил ее и без того светлую кожу лица, а также заретушировал брови, из-за чего они стали практически не видны. Артистка была одета в платье пастельных тонов и полушубок с длинным ворсом такого же цвета.

Поклонники положительно отнеслись к эксперименту знаменитости. В своих комментариях они написали слова, что она «роскошная» и «шикарная леди». Также, по мнению одних фолловеров, Оксана Акиньшина стала похожа на Людмилу Гурченко, по мнению других - на Жанну Агузарову, по мнению третьих – на Тильду Суинтон.



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 08:03

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