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Кристина Орбакайте опубликовала в Instagram архивное фото с Юрием Никулиным

Кристина Орбакайте поделилась с интернет-аудиторией архивным фото, на котором она запечатлена вместе с Юрием Никулиным. Пост певицы, опубликованный в ее микроблоге в социальной сети Instagram, стал данью памяти гениальному артисту, который 18 декабря мог отметить свое 97-летие.


Кристина Орбакайте опубликовала в Instagram архивное фото с Юрием Никулиным

Черно-белая фотография была сделана в процессе работы над кинолентой «Чучело», в которой Юрий Никулин и Кристина Орбакайте исполнили роли дедушки и внучки-шестиклассницы. Фильм был снят в 1983 году, а после выхода на широкие экраны завоевал сердца миллионов зрителей по всему Советскому Союзу.

На фото дедушка, жестикулируя, что-то рассказывает внучке, а девочка внимательно на него смотрит.

Исполнительница прокомментировала снимок словами о том, что память о великом актере и любовь к нему никогда не угаснут. Она поздравила Юрия Владимировича днем рождения, трогательно назвав его дедушкой.

Пост Кристины Орбакайте тронул поклонников до глубины души. Они выразили сожаление о том, что «сейчас уходит эпоха талантливых людей», а также отметили, что Юрий Никулин был гением и актером от Бога.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 07:59

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