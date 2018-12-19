Кристина Орбакайте опубликовала в Instagram архивное фото с Юрием Никулиным

Черно-белая фотография была сделана в процессе работы над кинолентой «Чучело», в которой Юрий Никулин и Кристина Орбакайте исполнили роли дедушки и внучки-шестиклассницы. Фильм был снят в 1983 году, а после выхода на широкие экраны завоевал сердца миллионов зрителей по всему Советскому Союзу.На фото дедушка, жестикулируя, что-то рассказывает внучке, а девочка внимательно на него смотрит.Исполнительница прокомментировала снимок словами о том, что память о великом актере и любовь к нему никогда не угаснут. Она поздравила Юрия Владимировича днем рождения, трогательно назвав его дедушкой.Пост Кристины Орбакайте тронул поклонников до глубины души. Они выразили сожаление о том, что «сейчас уходит эпоха талантливых людей», а также отметили, что Юрий Никулин был гением и актером от Бога.