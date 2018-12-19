LG продемонстрирует концепцию новой "умной" кухни на выставке CES 2019





Представители LG заявляют, что главная роль во внедрении инновационных технологий в обыденную сферу жизни человека принадлежит партнерским программам. В качестве примера приводятся договоренности с компанией Drop — создателем платформы Drop KitchenOS. Новшество позволяет интегрировать кухонные приборы, такие как холодильники, духовки и посудомоечные машины в систему «умного» дома. Это должно стать значимым условием для увеличения потребительского интереса к высокотехнологичной кухне.В комплектацию «умной» кухни от LG войдут, в частности, холодильник InstaView ThinQ с интегрированным дисплеем, посудомоечная машина QuadWash, духовка и монитор XBOOM AI ThinQ WK9.С помощью встроенного дисплея, размещенного на холодильнике InstaView ThinQ, появится возможность выбрать блюдо из ассортимента, представленного в программе «умных» рецептов. Данная информация будет отправлена духовке, а она сама установит оптимальный температурный режим. После того, как желаемое блюдо будет готово, частицы продуктов, случайно попавшие внутрь устройства для приготовления, удалятся с помощью сервиса EasyClean. Далее программа умных рецептов направит посудомоечной машине QuadWash сведения об оптимальных настройках, которые необходимо применить для мытья кухонных принадлежностей, использовавшихся во время трапезы.Также «умная» кухня укомплектована восьмидюймовым монитором XBOOM AI ThinQ WK9 со стереодинамиками и интегрированным искусственным интеллектом, поддерживающим связь с Google Assistant.