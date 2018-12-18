Пять продуктов из магазина, способных испортить новогодний праздник
Врачи-диетологи рекомендует по максимуму отказаться от продуктов из магазина. По убеждению медиков, во время праздников продавцы могут «подсунуть» просроченный товар. При этом наибольшее внимание необходимо уделять пяти самым потенциально опасным продуктам.
Если нельзя полностью отказаться от магазинных продуктов, то в таком случае нужно внимательно изучить сроки хранения. Особенно это касается следующих товаров.
Салаты. В данном продукте невозможно узнать настоящий его состав.
Красная икра. Одно из самых популярных времен для красной икры – это новогодние праздники. Массовая скупка данного продукта может служить прекрасным шансом продать старые, завалявшиеся партии.
Нарезки. По утверждению экспертов в такое блюдо, как нарезка, никогда не войдут хорошие и качественные продукты.
Алкоголь. Выбирая горячительные напитки, необходимо всегда убеждаться в покупке оригинала.
Десерты. При выборе десертов в магазине запомните, что у большинства из них срок хранения несколько часов. А испорченный крем может очень плачевно отразиться на состоянии организма.
Не забывайте, что новогодний ажиотаж - это очень хорошее время для торговых сетей. В предпраздничные дни работникам магазинов легко незаметно продать плохой продукт.
Если нельзя полностью отказаться от магазинных продуктов, то в таком случае нужно внимательно изучить сроки хранения. Особенно это касается следующих товаров.
Салаты. В данном продукте невозможно узнать настоящий его состав.
Красная икра. Одно из самых популярных времен для красной икры – это новогодние праздники. Массовая скупка данного продукта может служить прекрасным шансом продать старые, завалявшиеся партии.
Нарезки. По утверждению экспертов в такое блюдо, как нарезка, никогда не войдут хорошие и качественные продукты.
Алкоголь. Выбирая горячительные напитки, необходимо всегда убеждаться в покупке оригинала.
Десерты. При выборе десертов в магазине запомните, что у большинства из них срок хранения несколько часов. А испорченный крем может очень плачевно отразиться на состоянии организма.
Не забывайте, что новогодний ажиотаж - это очень хорошее время для торговых сетей. В предпраздничные дни работникам магазинов легко незаметно продать плохой продукт.
Общество
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 21:13