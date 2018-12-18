Пять продуктов из магазина, способных испортить новогодний праздник





Если нельзя полностью отказаться от магазинных продуктов, то в таком случае нужно внимательно изучить сроки хранения. Особенно это касается следующих товаров.Салаты. В данном продукте невозможно узнать настоящий его состав.Красная икра. Одно из самых популярных времен для красной икры – это новогодние праздники. Массовая скупка данного продукта может служить прекрасным шансом продать старые, завалявшиеся партии.Нарезки. По утверждению экспертов в такое блюдо, как нарезка, никогда не войдут хорошие и качественные продукты.Алкоголь. Выбирая горячительные напитки, необходимо всегда убеждаться в покупке оригинала.Десерты. При выборе десертов в магазине запомните, что у большинства из них срок хранения несколько часов. А испорченный крем может очень плачевно отразиться на состоянии организма.Не забывайте, что новогодний ажиотаж - это очень хорошее время для торговых сетей. В предпраздничные дни работникам магазинов легко незаметно продать плохой продукт.