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Рита Ора примерила образ героини Сары Джессики Паркер из сериала "Секс в большом городе"

Популярная британская певица, уроженка Югославии Рита Ора примерила образ героини актрисы Сары Джессики Паркер из сериала «Секс в большом городе». Фотоохотники за эксклюзивными кадрами сфотографировали её на прогулке в центре Лондона в стильном клетчатом пальто и платье с «газетным» принтом.

Рита Ора примерила образ героини Сары Джессики Паркер из сериала "Секс в большом городе"

Рита Ора часто и успешно меняет образы и стиль. Певица то перекрасит волосы в кардинально противоположный цвет, то сделает стрижку, то примерит необычный образ. Поклонники привыкли к постоянной смене имиджа молодой звезды британской эстрады и с удовольствием следят за её экспериментами с внешностью.

Недавно папарацци сделали снимок Риты в новом для неё образе – элегантное пальто в стильную клетку, шляпка с вуалью и платье с «газетным» принтом. Поклонники сразу увидели, похожий наряд был у героини «Секса в большом городе». Кэрри Брэдшоу, одна из главных героинь, образ которой воплотила на экране голливудская актриса Сара Джессика Паркер, в очень похожем платье ходила на свидание к «мужчине мечты».

Позже певица опубликовала свою фотографию на странице в соцсети в вызвавшем интерес наряде от известного модного дома Galliano. Многие поклонники оценили новый образ Риты и отметили, ей платье подходит даже больше, чем Кэрри Брэдшоу. Но некоторые имеют противоположное мнение и советуют искать свой личный стиль, а не копировать чужие луки.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 08:00

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