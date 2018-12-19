Пять признаков того, что кофе вредит организму





Первым признаком является. Совсем недавно исследователи обнаружили, что определенные соединения в кофе запускает выработку желудочного сока, а это негативно отображается на слизистой оболочке. Поэтому боль в животе после употребления кофеина – это доказательство того, что кофе противопоказано.Второй признак – это. Если не обращать внимание на данный признак, то последствием употребления кофе станет нарушение в работе сердца.Третьим признаком выступает. Если вы наблюдаете учащение посещения туалета, возможно, что это прямой результат привычки часто употреблять кофе.Четвертый признак –. Ни для кого не секрет, что кофе имеет свойство бодрить и тонизировать. Но не все знают, что этот эффект может точно также вредить организму. К примеру, когда есть повышенная чувствительность к кофеину.Пятый признак –. Зачастую этот признак проявляется у людей склонных употреблять кофе в большом количестве. К проявлению головной боли может прибавится усталость или отсутствие сил.Если у вас проявляется хотя бы один из пяти перечисленных признаков, медики предлагают пересмотреть свое употребление кофеина. Необходимо отказаться от кофе, если не насовсем, то хотя бы на время.