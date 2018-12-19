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Пять признаков того, что кофе вредит организму

Взаимосвязь кофеина и метаболизма организма связана с индивидуальными особенностями каждого человека. Медикам удалось установить пять признаков того, что кофе наносит вред организму.

Пять признаков того, что кофе вредит организму

Первым признаком является боль в животе. Совсем недавно исследователи обнаружили, что определенные соединения в кофе запускает выработку желудочного сока, а это негативно отображается на слизистой оболочке. Поэтому боль в животе после употребления кофеина – это доказательство того, что кофе противопоказано.

Второй признак – это учащенное сердцебиение. Если не обращать внимание на данный признак, то последствием употребления кофе станет нарушение в работе сердца.

Третьим признаком выступает диарея. Если вы наблюдаете учащение посещения туалета, возможно, что это прямой результат привычки часто употреблять кофе.

Четвертый признак – тремор. Ни для кого не секрет, что кофе имеет свойство бодрить и тонизировать. Но не все знают, что этот эффект может точно также вредить организму. К примеру, когда есть повышенная чувствительность к кофеину.

Пятый признак – головная боль. Зачастую этот признак проявляется у людей склонных употреблять кофе в большом количестве. К проявлению головной боли может прибавится усталость или отсутствие сил.

Если у вас проявляется хотя бы один из пяти перечисленных признаков, медики предлагают пересмотреть свое употребление кофеина. Необходимо отказаться от кофе, если не насовсем, то хотя бы на время.



 
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Наука
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 07:00

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