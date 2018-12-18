На краю Солнечной системы найден загадочный сферический объект





Объект под названием VG18 2018 расположен почти в 120 астрономических единицах от центра Солнечной системы. Добавим, что затем идёт Эрида и Плутон – 96 и 34 астрономических единицы соответственно. Таким образом, найденное небесное тело расположено почти в 3,5 раза дальше от Солнца, чем известная на настоящее время карликовая планета в Солнечной системе.Ученые предположили, что вышеназванный объект обладает сферической формой диаметром не более 500 километров. Одно вращение вокруг Солнца карликовая планета совершает почти за 1000 лет.