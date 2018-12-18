На краю Солнечной системы найден загадочный сферический объект
Накануне зарубежные ученые благодаря информации телескопа Subaru распознали самый отдаленный объект Солнечной системы за всё время наблюдения. Более того, речь идёт о первом небесном теле, находящемся на расстоянии, не менее чем в 100 раз превышающем расстояние от Земли до Солнца.
Объект под названием VG18 2018 расположен почти в 120 астрономических единицах от центра Солнечной системы. Добавим, что затем идёт Эрида и Плутон – 96 и 34 астрономических единицы соответственно. Таким образом, найденное небесное тело расположено почти в 3,5 раза дальше от Солнца, чем известная на настоящее время карликовая планета в Солнечной системе.
Ученые предположили, что вышеназванный объект обладает сферической формой диаметром не более 500 километров. Одно вращение вокруг Солнца карликовая планета совершает почти за 1000 лет.
Объект под названием VG18 2018 расположен почти в 120 астрономических единицах от центра Солнечной системы. Добавим, что затем идёт Эрида и Плутон – 96 и 34 астрономических единицы соответственно. Таким образом, найденное небесное тело расположено почти в 3,5 раза дальше от Солнца, чем известная на настоящее время карликовая планета в Солнечной системе.
Ученые предположили, что вышеназванный объект обладает сферической формой диаметром не более 500 километров. Одно вращение вокруг Солнца карликовая планета совершает почти за 1000 лет.
Наука
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 20:22