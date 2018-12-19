Причина хронической усталости – активность иммунной системы





Средний возраст людей, принимающих участие в эксперименте, составил 44,5 лет. Участникам исследования вводили препарат, который зачастую прописывают больным для лечении гепатита С – интерферон альфа (IFN-a). Используемое лекарство имеет свойство вызывать огромную активность иммунитета в ответ на опасные инфекции и тем самым перегружает защитную систему организма.Во время эксперимента, который продлился двенадцать месяцев, за уровнем усталости добровольцев постоянно следили. Уровень усталости перед началом лечения у всех участников исследования был примерно одинаковый, а по окончанию опытов этот показатель у некоторых пациентов существенно вырос.Результаты проведенных опытов доказывают, что синдром хронической усталости формируется в результате повышенной активности при функционировании иммунитета.