Валдайское озеро украсили кристаллические "цветы" в результате перепада температур





По словам Николая Соколова, директора Валдайского национального парка, главная причина необычного и красивейшего явления - резкая перемена температуры воздуха. Он отметил, что на Валдае вчера был незначительный минус, а сегодня на термометрах - почти 20.Директор заповедника сообщил, что несколько дней до этого удивительного природного явления озеро "парило", а затем из-за резкого похолодания и безветрия покрылось тонким слоем льда. В результате водоем оказался "украшенным" кристаллами.Николай Соколов 24 года живет на Валдае, однако признает, что подобные "цветочные" ледяные поля он наблюдает здесь впервые. Но "цветение" озера, увы, недолговечно, так как кристаллы могут быстро исчезать под воздействием потепления, ветра или обильного снегопада.