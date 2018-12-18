АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Звезды шоубизнеса, родившие детей в юном возрасте
EUR 75.38 USD 66.62
Курс валют на 18.12.2018

Валдайское озеро украсили кристаллические "цветы" в результате перепада температур

Валдайское озеро, расположенное на территории Новгородской области, украсили кристаллические "цветы", образовавшиеся в результате перепада температур.

Валдайское озеро украсили кристаллические "цветы" в результате перепада температур

По словам Николая Соколова, директора Валдайского национального парка, главная причина необычного и красивейшего явления - резкая перемена температуры воздуха. Он отметил, что на Валдае вчера был незначительный минус, а сегодня на термометрах - почти 20.

Директор заповедника сообщил, что несколько дней до этого удивительного природного явления озеро "парило", а затем из-за резкого похолодания и безветрия покрылось тонким слоем льда. В результате водоем оказался "украшенным" кристаллами.

Валдайское озеро украсили кристаллические "цветы" в результате перепада температур

Николай Соколов 24 года живет на Валдае, однако признает, что подобные "цветочные" ледяные поля он наблюдает здесь впервые. Но "цветение" озера, увы, недолговечно, так как кристаллы могут быстро исчезать под воздействием потепления, ветра или обильного снегопада.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Общество
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 20:03

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Монеточка дебютирует в "Новогодней ночи" на
На краю Солнечной системы найден загадочный
Валдайское озеро украсили кристаллические "цветы"
У внедорожника Force Gurkha появилась новая
Первая жена Дениса Вороненкова пообещала
Алика Смехова пришла на премьеру фильма в Москве
Составлен рейтинг городов с самыми высокими
В Санкт-Петербурге на выставке показали
Экс-солистка группы "ВИА Гра" Альбина Джанабаева
Наталью Водянову высмеяли подписчики за поедание
Екатерина Волкова стала заложницей роли,
Звезда "Дома-2" Александра Черно снова поправилась
Эксперимент Ocean Cleanup по очистке океана от
Космическое сообщество Galaktika обозначило планы
Самая привлекательная бабушка мира поделилась
Яна Рудковская в Instagram показала, как выглядит
Алена Хмельницкая поделилась с поклонниками
Израиль достроил космический корабль для полёта
Дети Елены Ксенофонтовой трогательно поздравили
Конспирологи смогли рассчитать примерную
"ЭкзоМарс-2020" займется поисками следов жизни на
Валерий Блюменкранц отказался от двух девушек,
HTC представит производительный смартфон для
Звезда "Дома-2" Иван Барзиков заявил, что это он
СК Калуги возбудил уголовное дело после
Звезда "Дома-2" Алёна Рапунцель сказала, что ей
Борис Корчевников признался в чувствах к актрисе
В России в 2019 году заработают бесконтактные
Влад Кадони обидел своим высказыванием Ольгу
Обновление Android 9.0 Pie для Moto Z3 выйдет до
Просмотреть все новости