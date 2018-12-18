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Первая жена Дениса Вороненкова пообещала обнародовать компромат на Марию Максакову

Недавно в эфире программы «На самом деле» первая жена убитого в Киеве депутата Дениса Вороненкова Светлана Макеенко пообещала обнародовать компромат на оперную певицу Марию Максакову, если та не прекратит оскорблений в адрес бывшей свекрови, самой Светланы и её дочери. Взаимные обвинения между семьёй покойного депутата и его вдовой звучат уже довольно продолжительное время, обрастая всё новыми нелицеприятными подробностями.

Первая жена Дениса Вороненкова пообещала обнародовать компромат на Марию Максакову

Мария Максакова была третьей супругой скандально известного российского депутата Дениса Вороненкова. Вместе с ним она сбежала на Украину и не планирует возвращаться, несмотря на то, что в России остались двое её детей от предыдущего брака, которых сейчас воспитывает отец.

Светлана Макеенко рассказывала зрителям, Мария Максакова уже долгое время доставляет неприятности её семье, хотя в прошлом женщин связывали неплохие дружеские отношения. По словам Светланы, именно певица виновна в психологическом состоянии её дочери Екатерины, длительное время находящейся в психиатрической лечебнице. Также она обвиняет Максакову в резких высказываниях в адрес бывшей свекрови.

Макеенко признаётся, если всё будет продолжаться, и конфликт не закончится, она просто будет вынуждена обнародовать видео интимного содержания, компрометирующее Максакову. По словам первой супруги Вороненкова, видео опорочит и память самого погибшего политика, и оперной дивы, и второй супруги Юлии, но она готова его разместить на одном из интернет-ресурсов, если это принесёт покой её семье.

Первая жена Дениса Вороненкова пообещала обнародовать компромат на Марию Максакову

Светлана говорит, имеющееся у неё видео - это не единственный компромат на Максакову, она также имеет доказательства того, что Мария не слишком соблюдала траур по убитому супругу и вскоре после его смерти имела отношения с мужчиной, имя которого Макеева отказалась назвать. Экс-супруга убитого депутата даже согласилась пройти проверку на «детекторе лжи», и все зрители увидели, что женщина рассказывала правду.



 
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Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 19:53

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