Первая жена Дениса Вороненкова пообещала обнародовать компромат на Марию Максакову





Мария Максакова была третьей супругой скандально известного российского депутата Дениса Вороненкова. Вместе с ним она сбежала на Украину и не планирует возвращаться, несмотря на то, что в России остались двое её детей от предыдущего брака, которых сейчас воспитывает отец.Светлана Макеенко рассказывала зрителям, Мария Максакова уже долгое время доставляет неприятности её семье, хотя в прошлом женщин связывали неплохие дружеские отношения. По словам Светланы, именно певица виновна в психологическом состоянии её дочери Екатерины, длительное время находящейся в психиатрической лечебнице. Также она обвиняет Максакову в резких высказываниях в адрес бывшей свекрови.Макеенко признаётся, если всё будет продолжаться, и конфликт не закончится, она просто будет вынуждена обнародовать видео интимного содержания, компрометирующее Максакову. По словам первой супруги Вороненкова, видео опорочит и память самого погибшего политика, и оперной дивы, и второй супруги Юлии, но она готова его разместить на одном из интернет-ресурсов, если это принесёт покой её семье.Светлана говорит, имеющееся у неё видео - это не единственный компромат на Максакову, она также имеет доказательства того, что Мария не слишком соблюдала траур по убитому супругу и вскоре после его смерти имела отношения с мужчиной, имя которого Макеева отказалась назвать. Экс-супруга убитого депутата даже согласилась пройти проверку на «детекторе лжи», и все зрители увидели, что женщина рассказывала правду.