Новый Jaguar Land Rover Sport будет оснащен автоматически открывающимися дверьми





Новейшая система концерна в первую очередь предназначена для людей, имеющих ограниченные возможности. Она с легкостью "узнает" хозяина автомобиля и открывает двери, как только тот приблизится или подаст знак с помощью жеста.В настоящее время разработку активно тестируют на кроссовере Range Rover Sport. Для того, чтобы закрыть автоматические двери, необходимо просто нажать специальную кнопку в потолочной консоли или использовать дисплей.Интересно, что датчики, расположенные в двери, замечают не только владельца авто, но и фонарные столбы, машины или другие объекты. Технология оповещает о близости объекта, чтобы при открывании двери не повредились.Подобная технология очень поможет инвалидам. Согласно статистике треть респондентов испытывает значительные затруднения при входе или выходе из автомобиля. Разработка также не будет лишней и для тех, кто предпочитает перевозить в салоне детские кресла или другие крупные предметы.