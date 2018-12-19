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Новый Jaguar Land Rover Sport будет оснащен автоматически открывающимися дверьми

Компания Jaguar планирует представить автоматически открывающиеся двери, которыми будет оснащена новая версия автомобиля Land Rover Sport. "Умные" двери удалось создать благодаря системе бесключевого доступа и датчиков движения.

Новый Jaguar Land Rover Sport будет оснащен автоматически открывающимися дверьми

Новейшая система концерна в первую очередь предназначена для людей, имеющих ограниченные возможности. Она с легкостью "узнает" хозяина автомобиля и открывает двери, как только тот приблизится или подаст знак с помощью жеста.

В настоящее время разработку активно тестируют на кроссовере Range Rover Sport. Для того, чтобы закрыть автоматические двери, необходимо просто нажать специальную кнопку в потолочной консоли или использовать дисплей.

Интересно, что датчики, расположенные в двери, замечают не только владельца авто, но и фонарные столбы, машины или другие объекты. Технология оповещает о близости объекта, чтобы при открывании двери не повредились.

Подобная технология очень поможет инвалидам. Согласно статистике треть респондентов испытывает значительные затруднения при входе или выходе из автомобиля. Разработка также не будет лишней и для тех, кто предпочитает перевозить в салоне детские кресла или другие крупные предметы.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 02:00

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