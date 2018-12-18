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Алика Смехова пришла на премьеру фильма в Москве с повзрослевшим старшим сыном

Популярная российская актриса, певица и телеведущая Алика Смехова на недавно прошедшей в Москве премьере фильма Тимура Бекмамбетова «Ёлки Последние» показала публике своего повзрослевшего 18-летнего сына Артёма. Поклонники восхитились повзрослевшим парнем и отметили, что у него прекрасная артистичная внешность.

Алика Смехова пришла на премьеру фильма в Москве с повзрослевшим старшим сыном

Алика Смехова востребованная актриса и телеведущая. Звезда трижды была замужем, но, к сожалению, так и не смогла создать крепкую семью. Теперь Смехова одна воспитывает двух сыновей – 18-летнего Артёма и 11-летнего Макара. Мама часто делится в социальных сетях фотографиями подрастающих сыновей и иногда выходит с ними в свет.

Она не раз в интервью говорила, всё своё свободное время старается равномерно распределить между Артёмом и Макаром, чтобы между ними не возникало невольной конкуренции за её внимание. Хотя уже второй год младшему достаётся больше любви, так как старший студент, учится на втором курсе университета и не часто появляется дома.

Алика Смехова пришла на премьеру фильма в Москве с повзрослевшим старшим сыном

Недавно звёздной маме всё же удалось выйти на публику вместе с сыном, они посетили одну из главных предновогодних премьер года. Фотография, выложенная с мероприятия, восхитила поклонников артистки. Они написали множество комплиментов и маме, и сыну, отмечая, что парень растёт очень красивым и неплохо бы ему задуматься о карьере актёра, во всяком случае внешние данные к этому располагают.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 19:38

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