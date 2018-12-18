Звезда "Дома-2" Александра Черно снова поправилась

Звездная пара "Дома-2" совсем скоро узаконит свои отношения.Накануне у девушки состоялся девичник, который она отметила в кругу своих близких подруг. Из участниц телестройки были приглашены только Алиана Устиненко и Ирина Пинчук. Праздник прошёл "на ура", и на следующий день Черно поделилась фотографиями со своими подписчиками.Хейтеры сразу же набросились на участницу "Дома-2", ведь по их мнению, девушка стала ещё больше. Платье, которое надела на свой девичник Александра Черно, по мнению подписчиков подчеркнуло все минусы девушки. Сама Саша не скрывает того факта, что её вес сдвинулся и не в лучшую сторону. Если ранее она весила 115, то теперь весы показывают цифру 130 килограмм.Ни обещание ведущей Ольге Орловой, ни просьбы Иосифа Оганесяна не стимулируют девушку на похудение. Странно, что она до сих пор мечтает о ребёнке, зная, что выносить его будет сложно. Александра Черно призналась, что жить не может без шоколадок и, возможно, вообще не захочет менять свой образ жизни и становиться стройнее.