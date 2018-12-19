Сахар блокирует важный белок, помогающий полноценной работе кишечника





Множество медицинских исследований показывает, что микрофлора кишечника напрямую влияет на общее здоровье организма. А вот из каких микроорганизмов она будет состоять, зависит от того, какую пищу ест человек. Вырастив бактерию Bacteroides thetaiotaomicron в условиях in vitro, ее отправили к фруктозе и сахарозе, уже через 60 минут микробы были сильно повреждены. Следующим шагом было поместить бактерии к сложным сахарам, в этих условиях количество микробов выросло почти в 20 раз.Чтобы колония Bacteroides thetaiotaomicron полноценно размножилась и выросла, необходим белок Roc (regulator of colonization), который способствует усвоению сложных углеводов. В результате стало понятно, что лидерная РНК (нуклеотидная последовательность) тесно взаимодействует с сахарозой и фруктозой, а эти компоненты блокирую ее именно в том участке, где происходит кодировка белка Roc. То есть происходит подавление его экспрессии и ген «выключается». Следовательно, можно сделать вывод, что сахар и фруктоза мешают развитию полезной бактерии в кишечнике.