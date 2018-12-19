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Сахар блокирует важный белок, помогающий полноценной работе кишечника

Группа ученых из Йельского университета решили провести эксперимент и выяснить, как сахароза и фруктоза влияет на размножение бактерии Bacteroides thetaiotaomicron в кишечнике грызунов. Такая же бактерия обитает и в кишечнике человека, она тесно связана со здоровьем и стройностью. Исследования показали, что сахар блокирует белок Roc.

Сахар блокирует важный белок, помогающий полноценной работе кишечника

Множество медицинских исследований показывает, что микрофлора кишечника напрямую влияет на общее здоровье организма. А вот из каких микроорганизмов она будет состоять, зависит от того, какую пищу ест человек. Вырастив бактерию Bacteroides thetaiotaomicron в условиях in vitro, ее отправили к фруктозе и сахарозе, уже через 60 минут микробы были сильно повреждены. Следующим шагом было поместить бактерии к сложным сахарам, в этих условиях количество микробов выросло почти в 20 раз.

Чтобы колония Bacteroides thetaiotaomicron полноценно размножилась и выросла, необходим белок Roc (regulator of colonization), который способствует усвоению сложных углеводов. В результате стало понятно, что лидерная РНК (нуклеотидная последовательность) тесно взаимодействует с сахарозой и фруктозой, а эти компоненты блокирую ее именно в том участке, где происходит кодировка белка Roc. То есть происходит подавление его экспрессии и ген «выключается». Следовательно, можно сделать вывод, что сахар и фруктоза мешают развитию полезной бактерии в кишечнике.



 
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Добавил: Шведова Александра Сегодня, 01:00

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