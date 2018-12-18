Экс-солистка группы "ВИА Гра" Альбина Джанабаева рассказала о сложном периоде своей жизни





Альбина Джанабаева уже почти четыре года замужем за популярным певцом Валерием Меладзе. Пара счастлива и воспитывает двух сыновей – 14-летнего Константина и 4-летнего Луку. По пути к долгожданному семейному счастью обоим пришлось пережить довольно непростой период разнообразных сплетен и обсуждений.Известно, Валерий Меладзе на момент встречи с Джанабаевой был давно и, казалось бы, прочно женат. Они с супругой Ириной много лет прожили в браке, воспитывали трёх прекрасных дочерей. Новость об их разводе, а вскоре и о новых отношениях певца для многих оказалась полнейшей неожиданностью.Пресса и поклонники обвиняли Джанабаеву в том, что она разрушила крепкую семью Меладзе. Певица до сих пор с болью вспоминает травлю, устроенную ей в интернете. Мало того, её стали меньше приглашать на концерты и в кино. Потребовалось немалое количество времени и нервов, чтобы пережить сложный период в жизни.Джанабаева говорит, ей очень повезло с супругом, только благодаря его пониманию и поддержке им удалось сохранить свои отношения и «не сломаться» под натиском критиков. Теперь звёзды живут достаточно мирно и счастливо, только по-прежнему стараются оберегать сыновей от внимания публики, крайне редко публикуя их фотографии и никогда не появляясь с ними на светских мероприятиях.