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Microsoft выпустила исправленное обновление October 2018 для Windows 10

Компания Microsoft выпустила исправленное глобальное обновление October 2018 Update для операционной системы Windows 10. Разработчики сообщают, что исправили все баги и недочёты.

Microsoft выпустила исправленное обновление October 2018 для Windows 10

После многочисленных жалоб от юзеров Microsoft исправила апдейт October 2018, который автоматически загрузится на устройства с Windows 10 в течение недели. Вышел крупный билд 13 октября, однако после скачивания с компьютеров пропадали данные из стандартных папок с документами, музыкой и изображениями.

Несмотря на 6-месячное тестирование, разработчикам пришлось потратить ещё 2 месяца на исправление багов, и на сегодняшний день October 2018 можно установить через цент обновлений Windows. Апдейт совершенно бесплатен и, по словам компании, стабилен.

Пользователи не лишатся своих приложений или данных, зато получат улучшенный дизайн и много новых возможностей. Впрочем, на Reddit уже поговаривают у зависаниях при загрузке, которые могут длиться часами.



 
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Добавил: Долгих Анна Вчера, 23:00

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