Microsoft выпустила исправленное обновление October 2018 для Windows 10





После многочисленных жалоб от юзеров Microsoft исправила апдейт October 2018, который автоматически загрузится на устройства с Windows 10 в течение недели. Вышел крупный билд 13 октября, однако после скачивания с компьютеров пропадали данные из стандартных папок с документами, музыкой и изображениями.Несмотря на 6-месячное тестирование, разработчикам пришлось потратить ещё 2 месяца на исправление багов, и на сегодняшний день October 2018 можно установить через цент обновлений Windows. Апдейт совершенно бесплатен и, по словам компании, стабилен.Пользователи не лишатся своих приложений или данных, зато получат улучшенный дизайн и много новых возможностей. Впрочем, на Reddit уже поговаривают у зависаниях при загрузке, которые могут длиться часами.