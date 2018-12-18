Sony запустила новогоднюю распродажу в PS Store





Начиная с 17 декабря, платформы Playstation 4, PS4 Pro, VR в также игры для консоли доступны по сниженным ценам. Владельцы приставок смогут приобрести по новогодней акции эксклюзивные игры от японского разработчика Sony.Игроки имеют возможность приобрести со скидкой в 42% приключенческий экшн в открытом мире про знаменитого супергероя Spider-man по цене 2 299 рублей. В акцию включено продолжение знаменитой серии God Of War с более чем пятидесятипроцентной скидкой стоимостью в 1 799 рублей. А также ролевой кинематографический триллер Detroit: Become Human доступен по 70-процентной скидке за 1 199 рублей.Помимо этого, по акции можно приобрести игровые консоли PS4, PS4 Pro и VR с комплектом игр.