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Sony запустила новогоднюю распродажу в PS Store

Японская компания объявила о распродаже в PS Store. Консоль Sony Playstation, а также игры для неё можно приобрести по новогодним скидкам.

Sony запустила новогоднюю распродажу в PS Store

Начиная с 17 декабря, платформы Playstation 4, PS4 Pro, VR в также игры для консоли доступны по сниженным ценам. Владельцы приставок смогут приобрести по новогодней акции эксклюзивные игры от японского разработчика Sony.

Игроки имеют возможность приобрести со скидкой в 42% приключенческий экшн в открытом мире про знаменитого супергероя Spider-man по цене 2 299 рублей. В акцию включено продолжение знаменитой серии God Of War с более чем пятидесятипроцентной скидкой стоимостью в 1 799 рублей. А также ролевой кинематографический триллер Detroit: Become Human доступен по 70-процентной скидке за 1 199 рублей.

Помимо этого, по акции можно приобрести игровые консоли PS4, PS4 Pro и VR с комплектом игр.



 
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Добавил: Белозёров Евгений Сегодня, 22:00

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