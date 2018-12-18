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Монеточка дебютирует в "Новогодней ночи" на Первом канале

Молодое дарование отечественного шоу-бизнеса Елизавета Гырдымова, известная всем как певица Монеточка, дебютирует в "Новогодней ночи" на Первом канале. Популярная исполнительница присоединится к другим именитым звездам и поздравит зрителей с праздниками.

Монеточка дебютирует в "Новогодней ночи" на Первом канале

В Москве уже полным ходом идут съемки наиболее рейтинговой российской программы. Артистам и телевизионщикам приходится работать на празднично украшенных улицах и снимать дубль за дублем, несмотря на мороз, холодный ветер и снег, летящий в лицо.

Это все для того, чтобы кадры в "Новогодней ночи" были как можно более настоящими. Зрители смогут увидеть панорамы заснеженной столицы, украшенные площади, и все это благодаря съемкам с квадрокоптеров.

Монеточка появилась на съемочной площадке с друзьями и знакомыми, которые вызвались поддержать новоиспеченную звезду. Певица прокатилась на карусели на Манежной площади, исполняя один из популярных хитов, вызвав массу восторга у своих фанатов.



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 21:00

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