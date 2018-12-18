Монеточка дебютирует в "Новогодней ночи" на Первом канале

В Москве уже полным ходом идут съемки наиболее рейтинговой российской программы. Артистам и телевизионщикам приходится работать на празднично украшенных улицах и снимать дубль за дублем, несмотря на мороз, холодный ветер и снег, летящий в лицо.Это все для того, чтобы кадры в "Новогодней ночи" были как можно более настоящими. Зрители смогут увидеть панорамы заснеженной столицы, украшенные площади, и все это благодаря съемкам с квадрокоптеров.Монеточка появилась на съемочной площадке с друзьями и знакомыми, которые вызвались поддержать новоиспеченную звезду. Певица прокатилась на карусели на Манежной площади, исполняя один из популярных хитов, вызвав массу восторга у своих фанатов.