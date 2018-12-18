Екатерина Волкова стала заложницей роли, сыгранной в сериале "Воронины"





Екатерина Волкова сыграла немало ролей в театре и кино, но если спросить любого из миллионов зрителей, они назовут единственную – роль Веры Ворониной из одноимённого сериала. Актриса в интервью нередко говорит, эта роль стала неким стереотипом для режиссёров, они давно перестали предлагать ей серьёзные драматические роли.При этом Волкова не сильно огорчается, она понимает, что её главная роль рано или поздно найдёт свою исполнительницу и поможет сломать сложившийся сериалом образ. А пока этого не произошло, Екатерина «шлифует» мастерство на театральных подмостках, а в жизни прекрасно справляется с ролью любящей супруги и образцовой мамочки.