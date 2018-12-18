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Екатерина Волкова стала заложницей роли, сыгранной в сериале "Воронины"

Российская актриса театра и кино Екатерина Волкова признаётся, она стала заложницей роли, сыгранной ею в сериале «Воронины». Режиссёры уже долгое время не предлагают актрисе новых серьёзных ролей, видя в ней весёлую, харизматичную, но всё-таки «маму-наседку».

Екатерина Волкова стала заложницей роли, сыгранной в сериале "Воронины"

Екатерина Волкова сыграла немало ролей в театре и кино, но если спросить любого из миллионов зрителей, они назовут единственную – роль Веры Ворониной из одноимённого сериала. Актриса в интервью нередко говорит, эта роль стала неким стереотипом для режиссёров, они давно перестали предлагать ей серьёзные драматические роли.

Екатерина Волкова стала заложницей роли, сыгранной в сериале "Воронины"

При этом Волкова не сильно огорчается, она понимает, что её главная роль рано или поздно найдёт свою исполнительницу и поможет сломать сложившийся сериалом образ. А пока этого не произошло, Екатерина «шлифует» мастерство на театральных подмостках, а в жизни прекрасно справляется с ролью любящей супруги и образцовой мамочки.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 18:53

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