Дети Елены Ксенофонтовой трогательно поздравили ее с 46-летием



Вчера у Елены Ксенофонтовой был день рождения, и по этому случаю ее наследники София и Тимофей решили поздравить свою знаменитую маму, преподнеся ей огромный торт. На видео сын держит лакомство и вместе с сестрой поет поздравительную песню. Под постом именинница призналась, что считает себя счастливчиком и ее переполняют эмоции. Любовь и вера детей мотивируют ее, а праздничный день зарядил энергией, которой хватит на год вперед.



Вчера у Елены Ксенофонтовой был день рождения, и по этому случаю ее наследники София и Тимофей решили поздравить свою знаменитую маму, преподнеся ей огромный торт. На видео сын держит лакомство и вместе с сестрой поет поздравительную песню. Под постом именинница призналась, что считает себя счастливчиком и ее переполняют эмоции. Любовь и вера детей мотивируют ее, а праздничный день зарядил энергией, которой хватит на год вперед.

Читатели блога Елены Ксенофонтовой присоединились к поздравлениям и пожелали своему кумиру море счастья, здоровья. Кто-то отметил, что поздравления от детей получились очень нежными.Напомним, что актриса не так давно оправилась от судебных разбирательств с ее бывшим мужем Александром Рыжих. Мужчина хотел получить полную опеку над их общей дочерью, а также чтобы актриса вернула ему подаренную квартиру. После двух лет скандального развода последний суд, который состоялся летом, завершился в пользу Елены Ксенофонтовой.