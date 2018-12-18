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Звезды шоубизнеса, родившие детей в юном возрасте
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Дети Елены Ксенофонтовой трогательно поздравили ее с 46-летием

Знаменитая российская актриса Елена Ксенофонтова встретила свой 46-й день рождения в кругу своих детей, которые поздравили ее песней и тортом со свечкой. Короткий видеоролик радостного события артистка опубликовала в своем блоге Instagram.

Дети Елены Ксенофонтовой трогательно поздравили ее с 46-летием
Вчера у Елены Ксенофонтовой был день рождения, и по этому случаю ее наследники София и Тимофей решили поздравить свою знаменитую маму, преподнеся ей огромный торт. На видео сын держит лакомство и вместе с сестрой поет поздравительную песню. Под постом именинница призналась, что считает себя счастливчиком и ее переполняют эмоции. Любовь и вера детей мотивируют ее, а праздничный день зарядил энергией, которой хватит на год вперед.

Дети Елены Ксенофонтовой трогательно поздравили ее с 46-летием

Читатели блога Елены Ксенофонтовой присоединились к поздравлениям и пожелали своему кумиру море счастья, здоровья. Кто-то отметил, что поздравления от детей получились очень нежными.

Напомним, что актриса не так давно оправилась от судебных разбирательств с ее бывшим мужем Александром Рыжих. Мужчина хотел получить полную опеку над их общей дочерью, а также чтобы актриса вернула ему подаренную квартиру. После двух лет скандального развода последний суд, который состоялся летом, завершился в пользу Елены Ксенофонтовой.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 17:46

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