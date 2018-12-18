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Валерий Блюменкранц отказался от двух девушек, которые пришли к нему в "Дом-2"

Накануне к Валерию Блюменкранцу пришли две новенькие девушки для того, чтобы построить отношения с парнем.

Две сестры прилетели на Сейшельские острова и сразу же заселились к Блюменкранцу в бунгало. Но после того, как прошло немного времени и молодые люди успели пообщаться, он отказался от своих симпатий и сказал, что отношения строить с ними не будет.

Валерий Блюменкранц отказался от двух девушек, которые пришли к нему в "Дом-2"

Участника "Дома-2" уже сравнивают с Андреем Шабариным, который смог создать свой гарем на проекте. Но Андрей нашёл свою любовь и ушёл за периметр в отличии от Валеры. Сам Блюменкранц сказал, что в его одиночестве виноваты только ведущие. Дело в том, что девушки, которые к нему приходят, как считает Валерий, это "глупые малолетки", которые не могут связать двух слов.

Валерий Блюменкранц отказался от двух девушек, которые пришли к нему в "Дом-2"

Также парень сказал, что любовь, которую он встречал единожды и тоже в стенах "Дома-2", была умная и начитанная девушка. И конечно, он имел в виду свою бывшую жену Тату, которая в настоящее время сама воспитывает их общую дочь Бетти.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 17:28

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