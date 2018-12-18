Самая привлекательная бабушка мира поделилась кадрами откровенной рождественской фотосессии
48-летняя австралийка Джина Стюарт после участия в конкурсе Miss Maxim – 2018 получившая титул самой привлекательной бабушки мира, поделилась в Instagram откровенными снимками своего новогоднего календаря. Многодетная мама и молодая бабушка позирует возле рождественской ёлки в чисто символическом наряде – шапке Санты и алой атласной ленте, закрывшей «стратегически» важные места Джины.
Участница конкурса мужского журнала Maxim запомнилась всем своей яркой внешностью и довольно внушительными параметрами. Мать четверых детей, почти год назад ставшая бабушкой, довольно часто делится с поклонниками в Сети кадрами откровенных фотосессий. На сей раз она была приурочена к выпуску рождественского календаря, для которого самая привлекательная бабушка мира постаралась особо, одевшись только в колпак и ленту, которая с трудом скрывает её грудь шестого размера.
Поклонники Джины Стюарт оценили её старания и сексапильный образ, наградив огромным количеством хвалебных комментариев. Почти за сутки пост с кадрами откровенной фотосессии собрал больше десяти тысяч лайков, а печатная версия календаря «сексуальной бабушки» разошлась буквально за несколько часов. При этом Стюарт пообещала фанатам в скором времени разместить в соцсети полную версию календаря, на которой они увидят её полностью обнажённой.
Участница конкурса мужского журнала Maxim запомнилась всем своей яркой внешностью и довольно внушительными параметрами. Мать четверых детей, почти год назад ставшая бабушкой, довольно часто делится с поклонниками в Сети кадрами откровенных фотосессий. На сей раз она была приурочена к выпуску рождественского календаря, для которого самая привлекательная бабушка мира постаралась особо, одевшись только в колпак и ленту, которая с трудом скрывает её грудь шестого размера.
Поклонники Джины Стюарт оценили её старания и сексапильный образ, наградив огромным количеством хвалебных комментариев. Почти за сутки пост с кадрами откровенной фотосессии собрал больше десяти тысяч лайков, а печатная версия календаря «сексуальной бабушки» разошлась буквально за несколько часов. При этом Стюарт пообещала фанатам в скором времени разместить в соцсети полную версию календаря, на которой они увидят её полностью обнажённой.
В мире
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 18:16