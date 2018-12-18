Яна Рудковская в Instagram показала, как выглядит без макияжа



Яна Рудковская и ее муж Евгений Плющенко тщательно готовятся к премьере балетного шоу под названием «Лебединое озеро». Однако супруги проводят подготовку в разных местах: спортсмен на льду, а продюсер в офисе. Плотный график не мешает теледиве найти время для посещения салона красоты, а также заниматься украшением собственного жилища к Новому году. Не так давно жена знаменитого спортсмена в разделе «stories» показала короткий ролик, где предстала перед пользователями без единой капли косметики на лице. На заднем плане заметны два мастера, которые укладывают ей волосы.



Яна Рудковская и ее муж Евгений Плющенко тщательно готовятся к премьере балетного шоу под названием «Лебединое озеро». Однако супруги проводят подготовку в разных местах: спортсмен на льду, а продюсер в офисе. Плотный график не мешает теледиве найти время для посещения салона красоты, а также заниматься украшением собственного жилища к Новому году. Не так давно жена знаменитого спортсмена в разделе «stories» показала короткий ролик, где предстала перед пользователями без единой капли косметики на лице. На заднем плане заметны два мастера, которые укладывают ей волосы.





Яна Рудковская уверена, что не нужно жалеть денег на косметические процедуры, которые помогут сохранить красоту и молодость надолго. Что касается внешнего вида знаменитости, то сложно сказать, что ей 43 года, так как выглядит она на 25. Фолловеры также отметили, что их кумир выглядит очень молодо.