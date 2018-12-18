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Яна Рудковская в Instagram показала, как выглядит без макияжа

Знаменитый российский продюсер и телеведущая Яна Рудковская в социальной сети Instagram в разделе «stories» решила показать своим подписчикам, как выглядит, когда на ее лице отсутствует макияж. Поклонники знаменитости оценили внешний вид кумира.


Яна Рудковская в Instagram показала, как выглядит без макияжа
Яна Рудковская и ее муж Евгений Плющенко тщательно готовятся к премьере балетного шоу под названием «Лебединое озеро». Однако супруги проводят подготовку в разных местах: спортсмен на льду, а продюсер в офисе. Плотный график не мешает теледиве найти время для посещения салона красоты, а также заниматься украшением собственного жилища к Новому году. Не так давно жена знаменитого спортсмена в разделе «stories» показала короткий ролик, где предстала перед пользователями без единой капли косметики на лице. На заднем плане заметны два мастера, которые укладывают ей волосы.

Яна Рудковская в Instagram показала, как выглядит без макияжа

Яна Рудковская уверена, что не нужно жалеть денег на косметические процедуры, которые помогут сохранить красоту и молодость надолго. Что касается внешнего вида знаменитости, то сложно сказать, что ей 43 года, так как выглядит она на 25. Фолловеры также отметили, что их кумир выглядит очень молодо.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 18:07

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