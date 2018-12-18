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Алена Хмельницкая поделилась с поклонниками редким фото с возлюбленным

Актриса театра и кино Алена Хмельницкая поделилась с поклонниками редким фотоснимком со своим возлюбленным. Фотографию артистка разместила на своей страничке в социальной сети Instagram.

Алена Хмельницкая поделилась с поклонниками редким фото с возлюбленным

В своем блоге актриса Алена Хмельницкая призналась фолловерам, что после празднования новогодних мероприятий отправится в долгожданный отпуск со своим возлюбленным.

Хмельницкая является не только хорошей востребованной актрисой, но и замечательной матерью двоих дочерей, которых родила в браке с российским кинорежиссером, актером и телеведущим Тиграном Кеосаяном. После расставания с мужем, сердце 47-летней актрисы покорил Александр Синюшин, который на двенадцати лет младше нее.

Фанаты актрисы заметили, что после появления в жизни звезды новых отношений Алена начала «расцветать» на глазах. Всегда привлекательная, стройная и ухоженная Хмельницкая похорошела еще больше, чем привлекла внимание поклонников.

Алена Хмельницкая практически ничего не рассказывает о своем партнере по жизни. В Instagram артистка поделилась информацией, что прошлым летом она с Александром побывала за границей, и они вместе сходили на рыбалку.

Актриса написала в социальной сети, что на данный момент она готовится к праздникам и продолжает съемки, а также признается, что ей уже не терпится отправиться на отдых с любимым.



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 17:56

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