Алена Хмельницкая поделилась с поклонниками редким фото с возлюбленным

В своем блоге актриса Алена Хмельницкая призналась фолловерам, что после празднования новогодних мероприятий отправится в долгожданный отпуск со своим возлюбленным.Хмельницкая является не только хорошей востребованной актрисой, но и замечательной матерью двоих дочерей, которых родила в браке с российским кинорежиссером, актером и телеведущим Тиграном Кеосаяном. После расставания с мужем, сердце 47-летней актрисы покорил Александр Синюшин, который на двенадцати лет младше нее.Фанаты актрисы заметили, что после появления в жизни звезды новых отношений Алена начала «расцветать» на глазах. Всегда привлекательная, стройная и ухоженная Хмельницкая похорошела еще больше, чем привлекла внимание поклонников.Алена Хмельницкая практически ничего не рассказывает о своем партнере по жизни. В Instagram артистка поделилась информацией, что прошлым летом она с Александром побывала за границей, и они вместе сходили на рыбалку.Актриса написала в социальной сети, что на данный момент она готовится к праздникам и продолжает съемки, а также признается, что ей уже не терпится отправиться на отдых с любимым.