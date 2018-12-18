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Звезда "Дома-2" Иван Барзиков заявил, что это он отец ребенка Алёны Рапунцель

Накануне бывший участник телепроекта "Дом-2" Иван Барзиков шокировал телезрителей проекта. Парень заявил, что это он является отцом будущего ребёнка Алёны Рапунцель.

Звезда "Дома-2" Иван Барзиков заявил, что это он отец ребенка Алёны Рапунцель

Девушка около 8-ми месяцев назад сообщила новость о том, что ждёт ребенка. На тот момент она была в отношениях с Ильёй Яббаровым, которого автоматически все сочли отцом будущего малыша.

Сам Барзиков сказал, что очень сильно болел за будущую мамочку и надеялся, что квартира в столице достанется именно ей. Он как мог агитировал за то, чтобы зрители голосовали за Рапунцель-младшую.

Звезда "Дома-2" Иван Барзиков заявил, что это он отец ребенка Алёны Рапунцель

Между тем, участники проекта до сих пор продолжают корить Яббарова за то, что он никак не помогает матери своего будущего ребёнка, но зато собирается приобрести для своей нынешней девушки Маргариты Ларченко телефон за 100 тысяч рублей.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 17:19

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