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Звезда "Дома-2" Алёна Рапунцель сказала, что ей не нужны извинения от сестры

Пришло время поставить точку в конфликте между участницами "Дома-2" Алёной и Ольгой Рапунцелями.

Напомним, что длительное время между сёстрами продолжалась небольшая война. Они не могли поделить периметр телепроекта, а также славу и любовь участников и зрителей.

Звезда "Дома-2" Алёна Рапунцель сказала, что ей не нужны извинения от сестры

Мама девушек говорила о том, что Ольга завидует Алёне и хочет выжить их из "Дома-2".

В финале конкурса "Человек года на Доме-2", Алёна проиграла Роману Капаклы, тогда девушку решила поддержать её сестра Ольга. Казалось бы, что всё наладилось, и конфликт исчерпал сам себя в одну секунду.

Но Алёна Рапунцель заявила, что у неё есть неприятный осадок, из-за которого она не может до конца простить сестру. Также она заявила, что зла на Ольгу не держит, просто должно пройти время.

Звезда "Дома-2" Алёна Рапунцель сказала, что ей не нужны извинения от сестры

В ближайшем будущем Рапунцель-младшая отправится в декретный отпуск, до этого момента у девушек есть время помириться и наладить отношения.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 17:07

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