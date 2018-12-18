Звезда "Дома-2" Алёна Рапунцель сказала, что ей не нужны извинения от сестры





Напомним, что длительное время между сёстрами продолжалась небольшая война. Они не могли поделить периметр телепроекта, а также славу и любовь участников и зрителей.Мама девушек говорила о том, что Ольга завидует Алёне и хочет выжить их из "Дома-2".В финале конкурса "Человек года на Доме-2", Алёна проиграла Роману Капаклы, тогда девушку решила поддержать её сестра Ольга. Казалось бы, что всё наладилось, и конфликт исчерпал сам себя в одну секунду.Но Алёна Рапунцель заявила, что у неё есть неприятный осадок, из-за которого она не может до конца простить сестру. Также она заявила, что зла на Ольгу не держит, просто должно пройти время.В ближайшем будущем Рапунцель-младшая отправится в декретный отпуск, до этого момента у девушек есть время помириться и наладить отношения.