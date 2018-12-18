Влад Кадони обидел своим высказыванием Ольгу Бузову





Влад Кадони, по мнению многих участников и телезрителей, в последнее время переходит все границы.Он нелестно отзывается об Александре Черно, называя её, то бегемотом, то толстой женщиной. Попадало и Ирине Пинчук, которая после небольшого отпуска за периметром также поправилась.Но всё бы ничего, если бы Влад не перешёл все границы и не задел в разговоре свою коллегу Ольгу Бузову. На шоу пришёл бывший участник "Дома-2" Игорь Лепёхин, и на шоу поднялась тема развода. Кадони в разговоре занял позицию мужчины и сказал, что от хороших жён мужья не уходят.Слова очень обидели девушку, ведь как известно, около двух лет назад от ведущей проекта ушёл муж Дмитрий Тарасов. И этот развод очень тяжело ей дался.