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Влад Кадони обидел своим высказыванием Ольгу Бузову

Накануне состоялось шоу "Бородина против Бузовой", на котором ведущими были Влад Кадони и Ольга Бузова.

Влад Кадони, по мнению многих участников и телезрителей, в последнее время переходит все границы.

Влад Кадони обидел своим высказыванием Ольгу Бузову

Он нелестно отзывается об Александре Черно, называя её, то бегемотом, то толстой женщиной. Попадало и Ирине Пинчук, которая после небольшого отпуска за периметром также поправилась.

Но всё бы ничего, если бы Влад не перешёл все границы и не задел в разговоре свою коллегу Ольгу Бузову. На шоу пришёл бывший участник "Дома-2" Игорь Лепёхин, и на шоу поднялась тема развода. Кадони в разговоре занял позицию мужчины и сказал, что от хороших жён мужья не уходят.

Влад Кадони обидел своим высказыванием Ольгу Бузову

Слова очень обидели девушку, ведь как известно, около двух лет назад от ведущей проекта ушёл муж Дмитрий Тарасов. И этот развод очень тяжело ей дался.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 16:55

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