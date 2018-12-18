Санта Клаус приготовил подарки Владимиру Путину и Дональду Трампу





По информации РИА «Новости», Санта Клаус приготовил презенты для глав государств РФ и США, однако не стал говорить какие именно. Сказал лишь, что это сюрприз. Также он поделился своими планами на праздничные каникулы. Санта готовится объехать всю территорию Российской Федерации.По информации из официального сайта Санта Клауса, предоставленной эльфами-прислужниками, его дом находится на севере вблизи финского города Рованиеми на Полярном круге.