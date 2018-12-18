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Конспирологи смогли рассчитать примерную траекторию Нибиру в 2020 году

Группа коспирологов рассчитала примерную траекторию движения Нибиру в Солнечной системе, которую можно будет наблюдать в 2020 году. Их подсчеты говорят о том, что планета самостоятельно выбирает путь, и куда она направится в следующую секунду, сказать сложно.

Конспирологи смогли рассчитать примерную траекторию Нибиру в 2020 году

Информация о приближающейся к Земле загадочной Планете Х не дает покоя многим людям. Недавно конспирологи проанализировали движение этой планеты и обнаружили некую закономерность. Для анализа эксперты подняли данные с далекого 2003 года, когда Нибиру предположительно впервые пересекла границу Солнечной системы и вошла в ее пределы. Результат показывает, первоначальная траектория вокруг светила была в форме эллипса, потом плавно переходила в круг, потом опять пошли овалы и далее по спирали. Такие выводы могут дать надежду жителям Голубой планеты, поскольку теперь есть примерные расчеты будущего движения Нибиру.

Конспирологи также выяснили, что Планета Х черпает энергию от Солнца, когда крутится вокруг него. Эта сила может вытолкнуть ее за пределы Солнечной системы через два года, те есть к 2020. Однако расчеты, показанные в видеоролике, не дают 100% уверенности, что столкновение минует Землю. Масса Нибиру и ее скорость на уровне 300 км/сек. позволяют ей двигаться вокруг светила, как вздумается.



 
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Добавил: Шведова Александра Сегодня, 17:45

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