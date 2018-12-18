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Элина Камирен показала нового бойфренда

Бывшая участница телестройки «Дом-2» Элина Камирен (Карякина) показала поклонникам нового возлюбленного.

Элина не так давно приобрела квартиру в Сочи, куда на данный момент перебралась жить вместе со своей маленькой дочерью Александрой и мамой.

Элина Камирен показала нового бойфренда

На днях Камирен пожаловалась подписчикам на то, что ее малышка очень серьезно заболела, поэтому интернет-пользователи были уверены, что звезда «Дома-2» не появляется в Сети не просто так, а потому что занимается лечением дочери. Правда, оказалось, что фолловеры ошибались.

Несколько часов назад в социальных сетях появился видеоролик, на котором запечатлена Элина с новым бойфрендом. Читатели очень порадовались за свою любимицу, ведь это значит, что экс-участница реалити-шоу наконец-таки смогла наладить свою личную жизнь.

Элина Камирен показала нового бойфренда

Журналистам удалось узнать, что для того, чтобы встретиться с новым избранником, Камирен пришлось оставить дома свою больную дочь и отправиться в Москву. Именно это сейчас очень возмущает недоброжелателей Элины, которые не понимают, как блондинка могла оставить маленькую Сашу в тот момент, когда она больше всего нуждается в материнской заботе и любви.

«Камирен, а это ничего, что у тебя ребенок дома с температурой лежит, а ты с новыми любовниками по столице гуляешь?» - продолжают злопыхатели писать в Сети.


К слову, нам удалось выяснить, что новым бойфрендом Камирен стал известный дизайнер Бальтазар Черри.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:41

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