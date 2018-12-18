HTC представит производительный смартфон для конкуренции iPhone





Руководство HTC сообщило, что намерено идти в ногу со временем и уже в будущем году выпустить на рынок несколько производительных смартфонов. Несмотря на смелое заявление, после выхода Desire 12S о разработках компании у пользователей сложилось негативное впечатление. Аппарат вышел примитивным в плане характеристик и вовсе не дешёвым, несмотря на принадлежность к бюджетному сегменту.В первой половине 2019-го HTC представит гаджеты нового поколения, которые будут конкурировать с Apple-устройствами. При этом финансовое положение едва ли позволит бренду вложиться в смартфоны с внушительными характеристиками, какие внедряют ведущие производители рынка.По сравнению с прошлым годом, заработок тайваньской компании сократился на 60 процентов и составил всего 725 млн долларов, хотя в 2017-м был 1,8 млрд долларов. Генеральный менеджер Чен Баджун из HTC обещает покупателям смартфоны high-end-класса, которые вернут интерес к бренду.