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HTC представит производительный смартфон для конкуренции iPhone

HTC в 2019 году представит производительный смартфон для конкуренции iPhone. Компания готовит линейку гаджетов дорогой и средней ценовых категорий.

HTC представит производительный смартфон для конкуренции iPhone

Руководство HTC сообщило, что намерено идти в ногу со временем и уже в будущем году выпустить на рынок несколько производительных смартфонов. Несмотря на смелое заявление, после выхода Desire 12S о разработках компании у пользователей сложилось негативное впечатление. Аппарат вышел примитивным в плане характеристик и вовсе не дешёвым, несмотря на принадлежность к бюджетному сегменту.

В первой половине 2019-го HTC представит гаджеты нового поколения, которые будут конкурировать с Apple-устройствами. При этом финансовое положение едва ли позволит бренду вложиться в смартфоны с внушительными характеристиками, какие внедряют ведущие производители рынка.

По сравнению с прошлым годом, заработок тайваньской компании сократился на 60 процентов и составил всего 725 млн долларов, хотя в 2017-м был 1,8 млрд долларов. Генеральный менеджер Чен Баджун из HTC обещает покупателям смартфоны high-end-класса, которые вернут интерес к бренду.



 
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Технологии
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 17:19

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