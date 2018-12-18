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Борис Корчевников признался в чувствах к актрисе Елене Кореневой

Недавним гостем программы «Судьба человека» Бориса Корчевникова стала советская и российская актриса Елена Коренева, которой ведущий в эфире неожиданно признался в любви. Его покорил образ актрисы в фильме «Романс о влюблённых» - образец девичьей скромности и невинности.

Борис Корчевников признался в чувствах к актрисе Елене Кореневой

Елена Коренева родилась и выросла в творческой семье. Её отец – талантливый советский режиссёр Алексей Коренев, мама – ассистент режиссёра Наталья Коренева. Неудивительно, что и свою судьбу Елена связала с кино и театром, снявшись впервые в шестнадцатилетнем возрасте в комедийном фильме отца «Вас вызывает Таймыр». С тех пор и началась карьера Кореневой, сыгравшей огромное количество ролей, а в одно время едва не «сгоревшей» из-за больших рабочих нагрузок. В 1982 году актриса вышла замуж за американца Кевина Мосса и эмигрировала в Соединённые Штаты.

Она признаётся, её переезд в Америку был связан не только с чувствами к мужу, но и с депрессией, в которую она постепенно погружалась из-за большого количества работы в кино и театре. Непродолжительная жизнь за границей позволила Кореневой побороть депрессивное состояние, а развод с американским супругом заставил вернуться на Родину.

Борис Корчевников признался в чувствах к актрисе Елене Кореневой

В программе Бориса Корчевникова актриса много рассказывала о работе и личной жизни, но, вероятно, зрителям больше всего запомнилось признание ведущего в любви. В самом начале программы он признался, как только увидел Елену Кореневу в «Романсе о влюблённых», сразу влюбился в созданный ею образ героини, который до сих пор считает образцом чистоты, красоты и невинности.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 17:04

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