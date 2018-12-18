Обновление Android 9.0 Pie для Moto Z3 выйдет до конца года





Камерофон Moto Z3 вначале разрабатывался под Android 8.0, однако недавно на интернет-ресурсе Bluetooth SIG появилась информация, что устройство получит девятую версию актуальной ОС.По инсайдерской информации известно, что ОС Android 9.0 имеет нумерацию PDX29.40, и её можно загрузить будет в конце 2018 года. На данный момент отсутствует информация относительно того, какие именно регионы первые получат данное обновление.Известно, что Android 9.0 включает в себя обновлённую навигацию, опции быстрой настройки, режим «Не беспокоить» и увеличенное время функционирования без дополнительной подзарядки.