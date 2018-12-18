Обновление Android 9.0 Pie для Moto Z3 выйдет до конца года
Обновление до ОС Android 9.0 Pie для устройства Moto Z3 прогнозируется на конец 2018 года. Ранее поступали данные, что новый смартфон работает на восьмой версии.
Камерофон Moto Z3 вначале разрабатывался под Android 8.0, однако недавно на интернет-ресурсе Bluetooth SIG появилась информация, что устройство получит девятую версию актуальной ОС.
По инсайдерской информации известно, что ОС Android 9.0 имеет нумерацию PDX29.40, и её можно загрузить будет в конце 2018 года. На данный момент отсутствует информация относительно того, какие именно регионы первые получат данное обновление.
Известно, что Android 9.0 включает в себя обновлённую навигацию, опции быстрой настройки, режим «Не беспокоить» и увеличенное время функционирования без дополнительной подзарядки.
Камерофон Moto Z3 вначале разрабатывался под Android 8.0, однако недавно на интернет-ресурсе Bluetooth SIG появилась информация, что устройство получит девятую версию актуальной ОС.
По инсайдерской информации известно, что ОС Android 9.0 имеет нумерацию PDX29.40, и её можно загрузить будет в конце 2018 года. На данный момент отсутствует информация относительно того, какие именно регионы первые получат данное обновление.
Известно, что Android 9.0 включает в себя обновлённую навигацию, опции быстрой настройки, режим «Не беспокоить» и увеличенное время функционирования без дополнительной подзарядки.
Технологии
Добавил: Белозёров Евгений Сегодня, 16:53