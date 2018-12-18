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Ученые: Депрессия и беспокойство повышают риск серьезных заболеваний

Ученые обнаружили, что депрессия и беспокойство повышают риск серьезных заболеваний. При этом вред, наносимый повышенной тревожностью, можно сравнить с воздействием курения и ожирения.

Ученые: Депрессия и беспокойство повышают риск серьезных заболеваний

Группа специалистов узнала, что общего между дискомфортом в спине, головной болью, расстройством желудка и одышкой. Для этого представители науки проанализировали информацию о состоянии здоровья 15 000 пациентов. 16% участников исследования мучила депрессия и высокий уровень беспокойства, 31% страдали от ожирения, 14% людей курили.

Эксперты сделали вывод, что у всех испытуемых на 65% оказался повышен риск появления сердечно-сосудистых недугов, на 64% увеличивалась вероятность инсульта, на 50% гипертонии и на 87% такого распространенного заболевания, как артрит.

Авторы научного проекта объяснили, что наблюдающиеся у пациентов состояния имеют прямое отношение к развитию воспалительной реакции в организме человека, несмотря на недоказанную связь между появлением онкологии, тревогой и депрессивным состоянием.



 
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Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 16:41

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