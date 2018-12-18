Ученые: Депрессия и беспокойство повышают риск серьезных заболеваний





Группа специалистов узнала, что общего между дискомфортом в спине, головной болью, расстройством желудка и одышкой. Для этого представители науки проанализировали информацию о состоянии здоровья 15 000 пациентов. 16% участников исследования мучила депрессия и высокий уровень беспокойства, 31% страдали от ожирения, 14% людей курили.Эксперты сделали вывод, что у всех испытуемых на 65% оказался повышен риск появления сердечно-сосудистых недугов, на 64% увеличивалась вероятность инсульта, на 50% гипертонии и на 87% такого распространенного заболевания, как артрит.Авторы научного проекта объяснили, что наблюдающиеся у пациентов состояния имеют прямое отношение к развитию воспалительной реакции в организме человека, несмотря на недоказанную связь между появлением онкологии, тревогой и депрессивным состоянием.